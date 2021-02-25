Bağlar Belediyesi ulaşım sorununu çözüyor
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Bağlar Belediyesi ulaşım sorununu çözüyor

25.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:18
Bağlar Belediyesi ulaşım sorununu çözüyor

Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesi'nde yeni yapı ve yaşam alanlarının inşa edildiği bölgelerdeki ulaşım ve yol sorununu çözmeye devam ediyor.

Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesi'nde yeni yapı ve yaşam alanlarının inşa edildiği bölgelerdeki ulaşım ve yol sorununu çözmeye devam ediyor.

Son bir yılda 23 farklı cadde, sokak ve noktada yol çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye toplam 16 kilometre yeni yol kazandırdı.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların huzurlu ve rahat bir yaşam imkanına kavuşmasını sağlamak için yeni yaşam alanlarının ulaşım sorununu çözmeyi önemsediklerini söyledi.

Beyoğlu, "Gelişen ve büyüyen ilçemizde yeni yapılardan dolayı yol ihtiyacına sürekli ihtiyaç duyuluyor. Biz de belediyemizin imkanlarıyla bunu yerine getirmeye devam ediyoruz. Yeni yaşam alanlarına yeni yollar kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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