Bağlar Belediyesi toprağa bereket, ulaşıma nefes oldu
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Bağlar Belediyesi toprağa bereket, ulaşıma nefes oldu

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | Güncel

Bağlar Belediyesi toprağa bereket, ulaşıma nefes oldu Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, sönmüş volkanik yanardağ olan Karacadağ'ın eteklerinde çıkan bazalt taşından dönüştürdüğü asfalt ile son 2 yılda 148 bin ton asfaltlama gerçekleştirerek bu taşlardan temizlediği 900...

Bağlar Belediyesi toprağa bereket, ulaşıma nefes oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, sönmüş volkanik yanardağ olan Karacadağ'ın eteklerinde çıkan bazalt taşından dönüştürdüğü asfalt ile son 2 yılda 148 bin ton asfaltlama gerçekleştirerek bu taşlardan temizlediği 900 bin metrekarelik alanı da tarıma kazandırdı.

Yaklaşık 2 yıl önce Karacadağ bölgesinde asfalt plenti taş kırma ve eleme konkasör tesisi kuran Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, bu bölgeye özgü olan siyah bazalt taşından hem ulaşım hizmeti üretti hem de bugüne kadar taşlardan dolayı kullanılamayan arazileri tarıma kazandırarak ekonomiye destek sağladı. Tesiste işletilen bazalt taşından üretilen mucur ve alt yapı ve üst yapı malzemeleriyle bölgede bulunan 128 kırsal yerleşim yerine ilçe tarihinin en büyük yeni yol açma hizmeti kazandırıldı. Burada çıkan asfalt ile de ilçe merkezi ve Diyarbakır'ın başka bölgelerinde iki yılda 148 bin ton asfaltlama gerçekleştirildi. Taşlardan temizlenen 900 bin metrekarelik alan çiftçiler için ücretsiz olarak tarıma kazandırılarak ekonomiye katkı sağlandı. Bu hizmet, bölgede tarıma bereket ve ulaşıma nefes oldu, daha önce önemsenmeyen taşlar fırsata dönüştürüldü.

Başarının sırrını açıkladı

Büyük bir özveri ve emekle bazalt taşını iki yönlü hizmete dönüştürdüklerine dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Bugün elhamdülillah Karacadağ'da daha önce kullanılamayan arazilerde çiftçilerimiz verimli ve bereketli tarım yapıyor. Biz de burada ürettiğimiz asfalt ve diğer yol malzemeleriyle şehrimizin her tarafında harıl harıl hizmet yapıyoruz. İşte hizmet ve milletini sevmek budur" dedi.

Bağlar Belediyesi, bazalt taşının değerlendirilerek ulaşım ve tarıma sağlanan katkı ile ilgili video hazırladı. Videoda belediyenin 24 yıllık ulaşım personeli Refik Yılmaz'ın taşların arazilerden temizlenerek asfalta dönüştürülmesi süreci ile ilgili anlatımına yer verildi.

Bağlar Belediyesi toprağa bereket, ulaşıma nefes oldu
Bağlar Belediyesi toprağa bereket, ulaşıma nefes oldu
Bağlar Belediyesi toprağa bereket, ulaşıma nefes oldu
Bağlar Belediyesi toprağa bereket, ulaşıma nefes oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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