Bağlar Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor
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Bağlar Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor

28.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:45
Bağlar Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Temizlik aracı sayısını 40'dan 90'a çıkaran Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar temizlik çalışması yapıyor.

Temizlik aracı sayısını 40'dan 90'a çıkaran Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar temizlik çalışması yapıyor.

Belediye ekipleri, 36 mahalle ve 92 mezra olmak üzere 128 kırsal yerleşim yerinde çöp ve atık toplama çalışmalarını yaparak ilçeyi temiz tutuyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, her bir vatandaşın talebinin ve beklentisinin kendileri için kıymetli olduğunu belirterek, cadde ve sokakları temiz tutmak için hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm imkanlarımız ve ekiplerimizle daha temiz ve huzurlu bir ilçe için 'her gün temizlik' şiarıyla çalışıyoruz. Ekiplerimiz, sahada ellerinden geleni yapıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın her türlü talebine ve eleştirilerine açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Her birinin talebi bizim için kıymetli olup yerine getirmek de görevimiz. Bu hassasiyetle ve daha fazla tedbir alarak yolumuza devam edeceğiz."

Teğmen Caddesinde esnaf Hamdin Bekiz, temizlik çalışmalarından memnun olduğunu belirterek, "Sabah erken saatlerde gelip temizlik yapıyorlar. Burada en büyük sıkıntımız kurulan semt pazarıyla ilgili. Pazar esnafı maalesef temizliğe dikkat etmiyor. Vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekir. Yere sigara izmariti atan, çöp atan var. Vatandaş olarak çevre temizliğine dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Esnaf Mehmet Uzunboy da temizlik ekiplerinin ellerinden gelen çabayı gösterdiğini dile getirerek, "Allah rızası için yere çöp atmayalım, çevreyi temiz tutalım. Bunu sağlamak gerçekten zor değil. Vatandaşımız bu konuda duyarlı olursa eminim her şey çok daha güzel olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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