Bağlar Belediyesi Tellikaya Mahallesi'nin Yolunu Yaptı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi yol yapım çalışmaları kapsamında Tellikaya (Kankırt) Mahallesi'nde sürdürdüğü çalışmayı tamamladı.



Bağlar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü 2017 yılı yol yapım programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Program çerçevesinde birçok mahalde çalışma yürüten Bağlar Belediyesi Tellikaya (Kankırt) Mahallesi'nin yolunu da yaptı. Mahalle içinde sürdürülen çalışmada bütün sokaklar ve caddelerde stabilize malzeme kullanılarak yol çalışması yapıldı. Mahalle sakinleri belediyenin yapmış olduğu çalışmadan sonra büyük bir sorundan kurtulduklarını dile getirdi. - DİYARBAKIR