Bağlar Belediyesi, tam kapanma sürecinde temizlik hizmetleri için tedbir aldı
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Bağlar Belediyesi, tam kapanma sürecinde temizlik hizmetleri için tedbir aldı

Bağlar Belediyesi, tam kapanma sürecinde temizlik hizmetleri için tedbir aldı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi tam kapanma sürecinde temizlik hizmetleri için tedbir aldı.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi tam kapanma sürecinde temizlik hizmetleri için tedbir aldı.

Bağlar Belediyesi, tam kapanma sürecinde 400 personelden oluşan ekiplerle sahada olacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu işlemleri genel hatları itibarıyla tüm dönemlerde uyguladıklarını ancak salgın hastalık süreci ve buna bağlı olarak tam kapanma döneminde çok daha hassas tutum sergilediklerini söyledi.

Beyoğlu, "En çok önem verdiğimiz hizmetlerin başında temizlik geliyor. Göreve geldiğimizden beri bu konuda aldığımız tedbirler var. Araç filomuzu önceki dönemlerin çok üstüne çıkardık. Ekiplerimiz düzenli olarak sahada çalışıyor. 17 günlük tam kapanma döneminde daha fazla çalışacağız, tek bir vatandaşımızın dahi rahatsızlık duymaması için sahada daha fazla yer alarak sorumluluğumuzu yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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