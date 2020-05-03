Bağlar Belediyesi son bir yılda 200 metruk bina yıktı

Bağlar Belediyesi son bir yılda 200 metruk binayı yıktı.

Bağlar Belediyesi son bir yılda 200 metruk binayı yıktı.

Belediyenin gerçekleştirdiği hizmetlerle Bağlar ilçesinin adeta çehresi değişti.

Bir yılda 50 bin ihtiyaç sahibi haneye gıda desteği sağlayan Belediye, Diyarbakır'a ait olan Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfalt ile de kentin cadde ve sokaklarını asfaltladı.

48 mahallede yeni yol yapım, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiren Belediye, ilçede şu ana kadar 200'den fazla metruk yapının yıkımı gerçekleştirdi.

Bağlar bölgesini kapsayan kentsel dönüşüm raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilerek 2020 yılı programına alındı.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şunları konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla verdiğimiz bu mücadelede milletimizin teveccühünü kazandık. Hizmete susamış olan Bağlar, sosyal ve hizmet belediyeciliği ile tanıştı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerine derman oluyoruz. Kendi asfaltımızı üretip ilçemizi asfaltlıyoruz. Kentsel dönüşüme hazırız. Kent içi organik tarımın temellerini attık. Karacadağ bölgemizde büyük tarım tesisleri kuracağız."

Kaynak: AA