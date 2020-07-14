Bağlar Belediyesi sokaklara parke taşı döşüyor Bağlar Belediyesi, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nin kaldırım ve ara sokaklarında düzenleme yapıyor.

Bağlar Belediyesi, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nin kaldırım ve ara sokaklarında düzenleme yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nin kaldırım ve ara sokaklarındaki parke taşı döşedi, öğretmenler Caddesini de asfaltlayarak yeniden ulaşıma açtı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki çalışmaları izleyen Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Hizmet, sosyal ve gönül belediyeciliğini bir arada yürüterek uzun yıllardır hak ettiği hizmeti alamamaktan şikayetçi olan milletimize layık olduğu kaliteli yaşamın alt yapısını ve imkanlarını kazandırmaya çalışıyoruz. Selahattin Eyyubi Mahallemizde caddelerimize önce kaliteli ve uzun ömürlü sıcak asfalt serimi yaptık,ardında da kaldırım ve ara sokaklara parke taşları döşedik. Cadde ve sokaklarımızda artık çok daha güzel görüntüler var."

Kaynak: AA