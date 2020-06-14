Bağlar Belediyesi sokaklara parke taşı döşüyor Bağlar Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları sürüyor.

Bağlar Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Fatih Caddesinde asfalt seriminin yanı sıra aynı mahallede dar sokaklara parke taşı döşüyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun da izlediği çalışmalar, gece yarısına kadar devam ediyor.

Yaklaşık bir haftadır süren çalışmalar sayesinde cadde ve sokaklarda düzenlemeden büyük memnuniyet duyan mahalle sakinleri belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA