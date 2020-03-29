Bağlar Belediyesi sokak ve caddeleri dezenfekte ediyor Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüs tehdidine karşı sokak ve caddeleri antiseptik solüsyon ilacı ile dezenfekte ediyor.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüs tehdidine karşı sokak ve caddeleri antiseptik solüsyon ilacı ile dezenfekte ediyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 20 personel ile başlatılan çalışmalarla ilçedeki cadde ve sokaklarını dezenfekte edildiğini söyledi. Beyoğlu, şunları kaydetti. "Devletimiz kararlı bir mücadele yürütüyor. Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını rica ediyoruz. Modern özelliklere sahip 8 aracımız ve 20 uzman personelimizle beraber cadde ve sokakları dezenfekte ediyoruz.Almamız gereken önlemleri alıyoruz ondan sonrası Allah'ın takdiridir. Vatandaşlarımız alınan tedbirlere mutlaka uymalıdır. Tehlike geçene kadar evlerimizden çıkmayalım." Kaynak: AA