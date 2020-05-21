Bağlar Belediyesi personelinden kan bağışı Bağlar Belediyesi zabıta ve gıda denetim ekipleri kan bağışında bulundu.

Bağlar Belediyesi zabıta ve gıda denetim ekipleri kan bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısı üzerine zabıta ve gıda denetim ekiplerinin kan bağışı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun şu sözlerine yer verildi:

"Kan vermek hayat kurtarır. Kızılay bu konuda önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Hepimizin her an için kana ihtiyacı olabilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA