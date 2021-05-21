Bağlar Belediyesi, pazar esnafının yerini noter huzurunda canlı yayında kura ile belirledi
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Bağlar Belediyesi, pazar esnafının yerini noter huzurunda canlı yayında kura ile belirledi

Bağlar Belediyesi, pazar esnafının yerini noter huzurunda canlı yayında kura ile belirledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Bağcılar Mahallesi'nde kurulacak 10 yeni semt pazarında yer alacak esnafların isimlerini ve yerlerini noter huzurunda canlı yayında kura yöntemiyle belirleyerek bir ilke imza attı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Bağcılar Mahallesi'nde kurulacak 10 yeni semt pazarında yer alacak esnafların isimlerini ve yerlerini noter huzurunda canlı yayında kura yöntemiyle belirleyerek bir ilke imza attı.

AK Partili Bağlar Belediyesi, şeffaflık örneği sergileyerek yeni kurulacak semt pazarlarında yer alacak esnafın isimlerini ve yerini canlı yayında kura ile belirledi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla belediyenin ek hizmet binasında belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden noter huzurunda canlı yayınlanan kura çekiminde Bağcılar Mahallesi'nde yeni kurulacak 10 pazar yeri için 612 esnafın yeri belirlendi. 400 erkek ve 212 kadın esnafın birleşmesiyle hayata geçirilecek pazar yerleri için bu yöntemin tercih edilmesi takdir topladı.

"Tam bir şeffaflık örneği sergiledik"

Kimsenin mağdur edilmesini istemediklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, her şeyin kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmesini istedikleri için canlı yayın yöntemini kullandıklarını söyledi. Beyoğlu, "Halkımızın daha sağlıklı şartlarda alış veriş yapmasına imkan tanımak ve esnafımızın rahat şekilde çalışması için modern imkanlara sahip 10 yeni pazar yeri hazırladık. Gerekli kontroller ve denetimler belediyemiz tarafından yapılarak herkesin memnun olacağı bir tablo hakim olacak. Burada görev yapacak esnafımızın yerini noter huzurunda canlı yayında kura ile belirleyerek tam bir şeffaflık örneği sergiledik" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, pazar esnafının yerini noter huzurunda canlı yayında kura ile belirledi
Bağlar Belediyesi, pazar esnafının yerini noter huzurunda canlı yayında kura ile belirledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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