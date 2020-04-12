Bağlar Belediyesi parklarda düzenleme çalışması yapıyor Bağlar Belediyesi park ve refüj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi park ve refüj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında parkların vatandaşların girişine kapatıldığını anımsattı.

Bu dönemde park ve refüjlerde düzenleme çalışmaları yaptıklarını aktaran Beyoğlu, "Ekiplerimiz her gün yabancı ot temizliği, budama, çim biçme ve ekim çalışmaları yapıyor. Parklarımız ve caddelerimiz insanın içini ferahlatan,göz kamaştıran renkli görüntüler kazandı. Sağlığımızı tehdit eden koronavirüs salgınını atlattıktan sonra hep beraber bu güzelliklerin tadını çıkaralım." dedi.

Kaynak: AA