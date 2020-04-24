Bağlar Belediyesi önünde İstiklal Marşı okundu Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye binası önünde İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye binası önünde İstiklal Marşı okundu.

Belediye binası önünde bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye yöneticileri ve birim müdürleri, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ile 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını İstiklal Marşını okuyarak kutladı.

İstiklal Marşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, maske takılarak okundu.

Kaynak: AA