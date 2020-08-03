Bağlar Belediyesi'nin yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor Diyarbakır Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinden Batı Çanakçı Mahallesine bağlı Yemişalan mezrasını yeni yollara kavuşturdu.

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinden Batı Çanakçı Mahallesine bağlı Yemişalan mezrasını yeni yollara kavuşturdu.

Merkez, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinin kaldırım ve ara sokaklarını yenileyerek, parke taşı döşeyen belediyenin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye, "Bağlar'da hizmet almayan yerleşim yeri kalmayacak" sloganıyla başlattığı hizmet seferberliği kapsamında Batı Çanakçı Mahallesine bağlı Yemişalan mezrasında oluşan yeni yerleşim bölgelerinin yol sorununu yapılan çalışmalarla giderdi.

Batı Çanakçı Mahallesindeki diğer bölgelerde de yol yapım ve onarım çalışmaları yapılacağı belirtildi.

5 Nisan Mahallesinde kaldırımlar yenilendi, ara sokaklara parke taşı döşeme hizmetleri yerine getirildi.

Yağışlı günlerde çukur ve çamur oluştuğu için sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA