Bağlar Belediyesi'nin Karacadağ bölgesindeki karla mücadele çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bağlar Belediyesi'nin Karacadağ bölgesindeki karla mücadele çalışmaları sürüyor

31.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:54
Bağlar Belediyesi'nin Karacadağ bölgesindeki karla mücadele çalışmaları sürüyor

Bağlar Belediyesi gece saatlerinde etkili olan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Karacadağ bölgesinde tedbir aldı.

Bağlar Belediyesi gece saatlerinde etkili olan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Karacadağ bölgesinde tedbir aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kar yağışını en çok etkilendiği Alatosun bölgesi ve çevre mezralarda sevk edilen ekiplerce, iş makineleri ve temizlik araçları ile kar temizleme çalışması yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye ekiplerinin Karacadağ bölgesinde yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için önleyici tedbirler aldığını belirtti.

Beyoğlu, zamanında müdahalelerle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildiğini ifade ederek, Bağlar'da halk için halk ile beraber hizmet ürettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Jason Statham Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Mart Futbol Ankara Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağlar Belediyesi'nin Karacadağ bölgesindeki karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 12:55:49. #1.15#
title