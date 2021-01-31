Bağlar Belediyesi'nin Karacadağ bölgesindeki karla mücadele çalışmaları sürüyor

Bağlar Belediyesi gece saatlerinde etkili olan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Karacadağ bölgesinde tedbir aldı.

Bağlar Belediyesi gece saatlerinde etkili olan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Karacadağ bölgesinde tedbir aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kar yağışını en çok etkilendiği Alatosun bölgesi ve çevre mezralarda sevk edilen ekiplerce, iş makineleri ve temizlik araçları ile kar temizleme çalışması yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye ekiplerinin Karacadağ bölgesinde yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için önleyici tedbirler aldığını belirtti.

Beyoğlu, zamanında müdahalelerle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildiğini ifade ederek, Bağlar'da halk için halk ile beraber hizmet ürettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya