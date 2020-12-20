Bağlar Belediyesi'nin kaldırım ve sokak yenileme çalışmaları sürüyor
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Bağlar Belediyesi'nin kaldırım ve sokak yenileme çalışmaları sürüyor

20.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:49
Bağlar Belediyesi'nin kaldırım ve sokak yenileme çalışmaları sürüyor

Bağlar Belediyesi, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında kaldırım ve sokak yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında kaldırım ve sokak yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, şimdiye kadar ilçedeki 12 mahallede kaldırım ve ara sokaklarda bozulan parke taşları yenilenirken, devam eden çalışmalar kapsamında Mevlana Halit Mahallesi'nin ara sokak ve kaldırımlarına parke taşları döşendi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu koşullarda yaşaması için belediye olarak çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar hak ettikleri hizmeti alamamaktan şikayet ediyordu. Bunun üzerine seferberlik başlattık. Hafta sonları da olmak üzere gece gündüz çalışarak önemli mesafe aldık. Sokak ve kaldırımları yenileyerek parke taşlarıyla kullanışlı hale getiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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