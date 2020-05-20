Bağlar Belediyesi'nden uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim dersi Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle kapalı olan eğitim destek evleri yerine kursiyerlere uzaktan eğitim veriyor.

Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle kapalı olan eğitim destek evleri yerine kursiyerlere uzaktan eğitim veriyor.

Kur'an-ı Kerim, dikiş nakış, kuaförlük, matematik, resim gibi branşlarda verilen kurslar için alanında uzman eğitmenler, öğrenciler ve kursiyerlerle video konferans yöntem ile iletişim sağlıyor.

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren kurslarda görev yapan eğitmenler tarafından verilen eğitimler vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sosyal ve mesleki eğitime dayalı kursların da bu yöntemle verildiğini bildirdi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla kimsenin arzu etmediği zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Beyoğlu, "Geçen yıl ilk kez belediyemiz bünyesinde açtığımız Kur'an-ı Kerim kursuna vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi bizi sevindiriyor. Bunun yanı sıra diğer branşlara da büyük önem veriyoruz. Birçok branşta uzman eğitmenlerimiz, video konferans yöntemi ile öğrencilere ulaşıyor." dedi.

Kaynak: AA