Bağlar Belediyesi'nden, Mega Sanayi Sitesi'nde asfalt çalışması Bağlar Belediyesi, sanayici ve iş insanlarının kullandığı Mega Sanayi Sitesi'nin asfaltlama çalışmalarına başladı.

Bağlar Belediyesi, sanayici ve iş insanlarının kullandığı Mega Sanayi Sitesi'nin asfaltlama çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri önce caddenin alt temel ve temel bakımını gerçekleştirerek yolu nizami hale getirdi, daha sonra ise belediyenin bazalt taşından üretmiş olduğu sıcak asfalt ile asfalt döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, büyük önem verdiği yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarını yakından takip ederek zaman zaman incelemelerde bulunuyor, hem bilgi alıyor hem ekiplere talimatlar veriyor.

Vatandaşlar, Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Çalışmalara ilişkin Beyoğlu, "Bazalt taşından kendi asfaltımızı üretme ve bununla milletimize hizmet etme imkanımız var. Diyarbakır'a yetecek kadar asfaltımız var. İstediğimiz kadar üretebiliyoruz. Hedefimiz asfaltsız yer bırakmamaktır. Sanayici ve iş insanlarımız için çok önemli olan Mega Sanayi Sitemizi asfaltlamaya başladık. En kısa zamanda hizmete hazır hale getireceğiz." dedi.

Kaynak: AA