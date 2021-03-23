Bağlar Belediyesi Ticaret İl Müdürlüğü ile fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, vatandaşların şikayeti üzerine Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli olarak temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, vatandaşların şikayeti üzerine Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli olarak temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde etiket fiyatı ile satış fiyatı birbiri ile uyuşmayan işyerlerine ilgili kanun maddeleri gereğince ceza yazıldı, halka açık işletmelerde maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarı yapıldı.

Fırın ve ünlü mamullerin satıldığı işletmelerde fiyatın yanı sıra gramaj ve kalite kontrolleri de gerçekleştirildi.

Belediyenin Zabıta ve Ruhsat müdürlüğü ekipleri de 1700 işyerine yönelik ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Ekiplerin cadde ve sokaklarda vatandaşlara yönelik maske denetimi devam ediyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşın hak ve hukukunun her şart ve koşulda korunması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin