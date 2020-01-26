Bağlar Belediyesi'nden depremzedelere moral ziyareti

26.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:09

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve beraberindekiler, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın deprem bölgelerindeki programlarına da katılan Beyoğlu, Diyarbakır'ın komşu kent Elazığ'ın yaralarını sarmak için seferber olduğunu söyledi.



Depremi yaşayanların acısını bir nebze olsun hafifletmek için seferber olduklarını belirten Beyoğlu, şöyle dedi:



"Hepimizin yüreğini yakan olaydan hemen sonra buraya geldik. Hayat normale dönene kadar da buradan ayrılmayacağız. Acılarımız ortaktır. Et ve tırnak haline gelen bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralarımızı saracağız. Milletinin yanında olan ve duygularına tercüman olan bir Devlet Başkanımız var. İçişleri Başkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, diğer bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ilk andan beri burada. İçişleri Bakanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız gece gündüz gayret sarf ediyor. Diyarbakır Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz tüm imkanları seferber etti ve kendisi ilk andan beri burada süreci yönetiyor. Devlet ve millet dayanışmasının en güzel örneğini sergiliyoruz."

Kaynak: AA