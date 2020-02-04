Bağlar Belediyesi'nden cami ve taziye evlerine çevre koruması

04.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:14

Bağlar Belediyesi, kırsal mahallerde bulunan cami ile taziye evlerini tehlikelere karşı perde beton ve tel çit çalışması ile koruma altına aldı.



Bağlar Belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı 10 kırsal yerleşim yerinde tel çit ve beton perde çalışması gerçekleştirerek buralardaki camiler ve taziye evlerini dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruma altına aldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çalışmaların vatandaşların talebi üzerine yapıldığını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Havaların ısınmasından sonra buralarda gerekli çevre düzenlemesini de gerçekleştirerek camilerimizi ve taziye evlerimizi güzel bir görüntüye kavuşturacağız. İnsanların huzurunu ve mutluluğunu esas alan hizmetlere devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın taziye evleri ve camilerle ilgili talebi vardı. Biz de gerekli çalışmaları yaparak çevre koruması gerçekleştirdik. Bu bizim için bir sorumluluktur. Vatandaşlarımız huzurlu ve mutlu olsun diye hizmet etmeye devam edeceğiz. Havaların ısınmasından sonra camilerimize ve taziye evlerimize yönelik çevre düzenlemesini de gerçekleştireceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA