Bağlar Belediyesi'nde personelin yaklaşık yüzde 80'i Kovid-19 aşısı yaptırdı
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Bağlar Belediyesi'nde personelin yaklaşık yüzde 80'i Kovid-19 aşısı yaptırdı

Bağlar Belediyesi'nde personelin yaklaşık yüzde 80'i Kovid-19 aşısı yaptırdı
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Bağlar Belediyesince yapılan "ikna ve tavsiye toplantıları" neticesinde personelin yaklaşık yüzde 80'inin Kovid-19 aşısını yaptırdığı bildirildi.

Bağlar Belediyesince yapılan "ikna ve tavsiye toplantıları" neticesinde personelin yaklaşık yüzde 80'inin Kovid-19 aşısını yaptırdığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye tarafından salgına karşı personelin aşı yaptırması için çeşitli çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, salgından korunmanın şimdiye kadar sunulan en etkin yolunun aşı olduğunu belirtti.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm halkımızı aşı olmaya ve tedbirlere sıkı şekilde uymaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımıza örnek teşkil etmesi için personelimize yönelik güzel bir çalışma başlattık. Şu ana kadar personelimizin önemli kısmı aşı oldu. Hem kendimiz hem de ailemiz ve sevdiklerimiz için mutlaka aşı olalım. Aşı ile beraber maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi tedbirlere riayet edelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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