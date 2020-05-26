Bağlar Belediyesi'nce 12 dönümlük alanda 25 çeşit gül yetiştiriliyor Bağlar Belediyesi bünyesinde 12 dönümlük alan üzerinde oluşturulan "özel gül bahçesi"nde 25 çeşit gül yetiştiriliyor.

Bağlar Belediyesi bünyesinde 12 dönümlük alan üzerinde oluşturulan "özel gül bahçesi"nde 25 çeşit gül yetiştiriliyor.

Kentin tarihteki misyonuna ve kültürüne renk katan gül bahçesi, bahar dönemine yetiştirilerek güllerin açılmasıyla birlikte rengarenk görüntüsünün yanı sıra kokusuyla dikkati çekiyor.

Gül bahçesinde çok sayıda gül çeşidinin yanı sıra süs ve peyzaj bitkileri de yetişiyor.

Bahçede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, büyük özen göstererek bahar dönemiyle beraber yeniledikleri gül bahçesi ile Diyarbakır'ı tarihteki misyonuna kavuşturmak istediklerini söyledi.

Osmanlı döneminde kentin gül anlamında özel bir yeri olduğunu belirten Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Osmanlı döneminde en iyi güller Diyarbakır'da yetişirmiş. Bu güller Mekke ve Medine gibi kutsal beldelere götürülerek bunun suyu ile Kabe ve peygamber efendimizin kabrinde kullanılıyormuş. İnşallah Diyarbakır zamanla gül şehri misyonunu yeniden kazanacak. Gül şehrini ve gül bahçesini hep beraber koruyalım."

Kaynak: AA