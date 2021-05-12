Bağlar Belediyesi, Mescid-i Aksa'nın resimlerinin yer aldığı pankartı hizmet binasına astı
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Bağlar Belediyesi, Mescid-i Aksa'nın resimlerinin yer aldığı pankartı hizmet binasına astı

Bağlar Belediyesi, Mescid-i Aksa'nın resimlerinin yer aldığı pankartı hizmet binasına astı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Bağlar Belediyesi, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla hizmet binasının girişine Türk bayrağı, Filistin bayrağı ve Mescid-i Aksa'nın resminin yer aldığı pankartı astı.

Bağlar Belediyesi, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla hizmet binasının girişine Türk bayrağı, Filistin bayrağı ve Mescid-i Aksa'nın resminin yer aldığı pankartı astı.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, işgalci İsrail devletinin ramazan ayında terör estirerek Müslümanların kutsallarına saldırdığını söyledi.

Saldırıları lanetlediklerini kaydeden Beyoğlu, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bu kutlu davada en anlamlı duruşu sergileyen İslam ülkesi olduğunu belirtti.

Beyoğlu, şöyle devam etti:

"İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Filistinli mazlum kardeşlerimize bu mübarek ayda saldırarak İslam dünyasının ahını alan zalim Siyonist İsrail devletini lanetliyoruz. Peygamber efendimiz, 'Bir zulmü engelleyemiyorsanız zalimi kalbinizle buğz edin' diye buyuruyor. Zalimin karşısında, mazlumun yanında duruşu ile dünya mazlumlarının duasını alan liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz. Biz de bu mücadeleye destek olmak için hizmet binamıza şanlı bayrağımızı, kardeş Filistin'in bayrağını ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın resmini astık. Dualarımız ve imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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