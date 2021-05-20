Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin yollarını yeniledi
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Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin yollarını yeniledi

Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin yollarını yeniledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin iç yollarına kilitli parke taşı döşedi.

Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin iç yollarına kilitli parke taşı döşedi.

Bağlar Belediyesi, Mega Sanayi Sitesinin iç yollarını yenileyerek, 75 bin metrekarelik alanda kilitli parke taşı çalışması yaptı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnafın mutlu ve huzurlu olduğunu gördüklerini belirterek, "Esnafımıza hayırlı olsun. 550 esnaf ve yaklaşık 6 bin çalışanıyla Diyarbakır'ın önemli üretim ve istihdam bölgeleri arasında yer alan Mega Sanayi Sitesinin yıllardır yapılmayan yol ve çevre düzenlemesi sorunu Bağlar Belediyesi tarafından çözüme kavuşturularak yenilendi." dedi.

Mega Sanayi Sitesi Başkanı Ahmet Ebedinoğlu da desteklerinde dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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