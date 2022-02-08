Bağlar Belediyesi kırsaldaki okulun çevresini kardan temizledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağlar Belediyesi kırsaldaki okulun çevresini kardan temizledi

AA, Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Bağlar Belediyesi kırsaldaki okulun çevresini kardan temizledi

Bağlar Belediyesi, Karacadağ eteklerindeki eğitim kurumunun çevresini kardan temizledi.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, Karacadağ eteklerindeki eğitim kurumunun çevresini kardan temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karacadağ eteklerinde bulunan Karacadağ Mahallesindeki Alatosun İlkokulunun çevresi ve öğrencilerin geçiş güzergahı, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımı güçleştirdi.

Okul yönetimi ve mahalle muhtarı Adem Karacadağ, durumu Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na bildirdi.

Beyoğlu'nun talimatıyla bölgeye giden ekipler, kısa sürede okul çevresini ve bahçeyi kardan temizledi.

Okul yönetimi Belediye Başkanı Beyoğlu ve ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Alatosun, Beyoğlu, Bağlar, Okul, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title