Bağlar Belediyesi kırsalda yol yapım ve bakım çalışması yapıyor
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Bağlar Belediyesi kırsalda yol yapım ve bakım çalışması yapıyor

Bağlar Belediyesi kırsalda yol yapım ve bakım çalışması yapıyor
03.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:38

Bağlar Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yol yapım ve bakım hizmetlerini sürdürdü.

Bağlar Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yol yapım ve bakım hizmetlerini sürdürdü.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Karacadağ eteklerindeki Uzunbahçe Mahallesinin yolunun bakımını yaparak, konforlu hale getirdi.

Mahalle sakinleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çalışmalarını sürdüren Bağlar Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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