Bağlar Belediyesi kırsalda yol yapım ve bakım çalışması yapıyor
03.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:38
Bağlar Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yol yapım ve bakım hizmetlerini sürdürdü.
Bağlar Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yol yapım ve bakım hizmetlerini sürdürdü.
Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Karacadağ eteklerindeki Uzunbahçe Mahallesinin yolunun bakımını yaparak, konforlu hale getirdi.
Mahalle sakinleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çalışmalarını sürdüren Bağlar Belediyesi'ne teşekkür ettiler.
Kaynak: AA