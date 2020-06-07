Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerin alt yapı sorununu çözüyor Bağlar Belediyesi,13 ayda 37'si mahalle ve 57'si mezra olmak üzere 94 kırsal yerleşim yerinde alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Bağlar Belediyesi,13 ayda 37'si mahalle ve 57'si mezra olmak üzere 94 kırsal yerleşim yerinde alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çoğunluğu Karacadağ bölgesinde yer alan 94 yerleşim yerindeki yol yapım ve menfez köprü çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu mahallelerdeki çalışmaları tamamlayarak kronik hale gelen sorunları çözdük. Göreve başladıktan sonra zaman kaybetmeden kırsal yerleşim yerlerini ziyaret edip vatandaşlarımızla görüşmeler yaptık.Sorunları yerinde tespit ederek milletimizle beraber çözüm için istişarelerde bulunduk ve çalışmalara başladık. Geçmişte yaşanan su taşkınları önüne geçmek için menfez köprüler yaparak beton borular döşedik. Tek gayemiz milletimizi bu anlamda hizmete ve huzura kavuşturmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden istediği şekilde kararlı ve emin adımlarla milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. "

Kaynak: AA