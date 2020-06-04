Bağlar Belediyesi kaldırım çalışmalarını hızlandırdı Bağlar Belediyesi, yol yapım ve asfaltlama çalışmalarıyla eş zamanlı olarak kaldırım taşlarını yeniliyor.

Bağlar Belediyesi, yol yapım ve asfaltlama çalışmalarıyla eş zamanlı olarak kaldırım taşlarını yeniliyor.

Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıran uyarı ve takip parke taşlarının döşenmesi engellileri mutlu etti.

İlçede 5 bin metrekare parke taşı döşediklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,"Yollarımızı asfaltlamanın yanında bozulmuş ve eskimiş olan kaldırımlarımızın bakım ve onarımını yaparak parke taşlarını döşüyoruz. Engellirin yaşantısını kolaylaştırmak için uyarı ve takip parke taşlarının döşemesini gerçekleştirerek bu konudaki hassasiyetimizi de ortaya koyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA