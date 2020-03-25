Bağlar Belediyesi kadın pazarı esnafına maske ve eldiven dağıttı
Bağlar Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kadın esnafa maske ve eldiven dağıttı.
25.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:28
Bağlar Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kadın esnafa maske ve eldiven dağıttı.
Esnafın ve alış veriş yapan vatandaşın sağlığını korumak amacıyla belediye ekipleri kadın semt pazarında koronavirüsüne karşı alınacak tedbirler konusunda esnafı bilgilendirdi. Ardından maske ve eldiven dağıttı.
Pazarcılar da hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye ekiplerine teşekkür etti.
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Kaynak: AA