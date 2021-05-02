Bağlar Belediyesi ilçedeki mahallelerde asfalt serimi ve parke yenileme çalışması yaptı
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Bağlar Belediyesi ilçedeki mahallelerde asfalt serimi ve parke yenileme çalışması yaptı

Bağlar Belediyesi ilçedeki mahallelerde asfalt serimi ve parke yenileme çalışması yaptı
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Bağlar Belediyesi ilçe merkezi ve kırsaldaki 9 mahallede asfalt serimi ve parke yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi ilçe merkezi ve kırsaldaki 9 mahallede asfalt serimi ve parke yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler 5 Nisan Mahallesi'nde asfalt serimi ile kaldırım ve ara sokaklarda ise parke taşı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Merkez Alipınar, Kaynartepe ve Yeniköy mahallelerinde kullanılamaz hale gelen kaldırım ve parke taşları yenilenirken, kırsal Uzunbahçe, Karahan,Yukarı Molla Ali, Sakallı, Buyuransu mahallelerinin bazı bölgelerinde ise yeni yerleşim yerlerine yeni yollar kazandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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