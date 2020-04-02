Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor
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Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu ekipler, aralarında sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlılar ile kronik hastalığı bulunan kişiler ve engellilerin de bulunduğu vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar...

02.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:05
Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu ekipler, aralarında sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlılar ile kronik hastalığı bulunan kişiler ve engellilerin de bulunduğu vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştırarak takdir topluyor.

Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla kurulan ekipler, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlılar ile kronik hastalığı bulunan kişiler ve engellilerin de bulunduğu vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştırarak takdir toplarken, iki haftalık süreçte 100 ihtiyaç sahibi aileye bu şekilde hizmet ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar belediyenin iletişim ağının yanı sıra Başkan Beyoğlu'nun özel cep telefonuna ulaşarak taleplerini iletiyor, bu talepler daha sonra bu iş için görevlendirilen ekipler aracılığıyla temin edilerek evlerinde ziyaret edilen vatandaşlara ulaştırılıyor. İhtiyacı karşılanan vatandaşlar arasında sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalar ve engellilerin yanı sıra maddi yönden mağdur olan vatandaşlar da yer alıyor.

"Sosyal, hizmet ve gönül belediyeciliği yapıyoruz"

Yeni tip korona virüs tehdidinin başlamadan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara, sosyal belediyecilik prensibi gereği destek olduklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, salgından sonra bunları sıklaştırdıklarını kaydetti. Şu ana kadar 100 aileye ihtiyaçlarını karşılayarak ulaştırdıklarını belirten Başkan Beyoğlu, "İnsanlık zor bir süreçten geçiyor. Türkiye'miz de Cumhurbaşkanımız liderliğinde seferberlik halinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla salgına karşı mücadele ediyor. Hepimizin fazlasıyla duyarlı olması gereken bir süreç yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına daha çok mücadele ediyoruz. Sosyal, hizmet ve gönül belediyeciliğini bir arada yürüterek milletimize hizmetkar oluyoruz. Şu ana kadar 100 ailemize, vatandaşımıza ihtiyaçlarını evlerinde ziyaret ederek ulaştırdık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ivedi bir şekilde karşılamaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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