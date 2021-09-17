Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencileri ve ailelerini sevindirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencileri ve ailelerini sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencileri ve ailelerini sevindirdi

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 60 çocuğa giysi desteğinde bulundu.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 60 çocuğa giysi desteğinde bulundu. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte ailelere ayrıca ayni destek sağlayarak yüzlerini güldürdü.

Diyarbakır'da gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği uygulamalarıyla öne çıkan Bağlar Belediyesi, bir kez daha ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü. Göreve geldiği günden beri dar gelirli ailelerin umudu haline gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu kez de yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla aralarında öğrencilerin de bulunduğu çocukların ve ailelerinin yüzünü güldürdü. Bağlar Belediyesi ek hizmet binasında düzenlenen törene Başkan Beyoğlu'nun yanı sıra eşi Dürdane Beyoğlu, aileler ve çocuklar katıldı.

"Milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz"

Aileler ve çocuklarla sıcak ve samimi bir ortamda geçen sohbetler gerçekleştiren Başkan Beyoğlu, kendilerini her zaman halkın hizmetkarı olarak görüp toplumun her kesiminin taleplerine karşılık vermeye çalıştıklarını söyledi. Beyoğlu, "Bu çocuklar okuyup bu millete ve ülkeye hizmet edecek. Bize düşen onlara ve ailelerine her konuda destek olmaktır. İhtiyaç sahiplerini tespit ederek çeşitli desteklerde bulunuyoruz. Bugün de yavrularımıza giyim desteğinde bulunarak ihtiyaçlarını bir nebze gidermeye çalıştık. Belediye olarak bu duruşumuz bundan sonra yeni çalışmalarla devam edecektir" diye konuştu.

Annelerden teşekkür mesajları

Çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunup tek tek ilgilenen Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, çocuklarla hatıra resimleri çekti. Uzatılan destek eli aileler tarafından memnuniyetle karşılandı. Çocuklarıyla beraber alandan mutlu ayrılan anneler, "Belediye Başkanımızın alçak gönüllü olduğunu ve her fırsatta ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu biliyorduk. Bugün buna bir kez daha şahit olduk. Başkanımıza ve hayırseverliğiyle takdir kazanan eşine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencileri ve ailelerini sevindirdi

Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencileri ve ailelerini sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Mustafa Şentop
Magazin Bergen Eser Yenenler Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Binali Yıldırım Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencileri ve ailelerini sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 19:05:40. #1.11#