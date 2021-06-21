Bağlar Belediyesi gönül belediyeciliğini sürdürüyor
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Bağlar Belediyesi gönül belediyeciliğini sürdürüyor

Bağlar Belediyesi gönül belediyeciliğini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerine kısa sürede çözüm bulmaya devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerine kısa sürede çözüm bulmaya devam ediyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve beraberindekiler, İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Burada çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Beyoğlu, göreve geldikleri günden bu yana ilçenin makus talihini değiştirdiklerini söyledi. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Beyoğlu, ilçede asfaltlanmadık yol bırakmadıklarını ifade etti. 20 yıldır hizmetin gitmediği mahalleleri şantiye alanına çevirdiklerini vurgulayan Başkan Beyoğlu, "AK belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 2 yıl önce göreve geldiğimizde, önceki belediye başkanlarının on yıllarca hizmet götürmediği bölgeleri hizmetle buluşturduk. Esnaf ve vatandaşlarımızı sık sık ziyaret edip sorun ve taleplerini dinleyerek not alıp sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Gönül belediyeciliği ile ilçedeki her insana, her mahalle ve sokağa dokunmaya çalışıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu da ziyaretlerinden dolayı Başkan Beyoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi gönül belediyeciliğini sürdürüyor
Bağlar Belediyesi gönül belediyeciliğini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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