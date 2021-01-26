Bağlar Belediyesi gıda denetimi gerçekleştirdi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, gıda denetimi gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş olan beyaz et ürünleri tespit edilerek imha edildi.

Tavuk ve tavuk ürünlerinden oluşan çok sayıda bozulmuş et, ekipler tarafından el konularak imha edildi.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, denetimleri sıklaştırarak devam ettireceklerini belirtti.

Herkesin hijyen kurallarına uyarak sağlıklı gıdaları vatandaşa sunmasını istediklerini aktaran Beyoğlu, "Sağlık ve hijyen her şeyden önce gelir. Herkesten buna uymasını istiyoruz. Ekiplerimizin denetimleri büyük bir gayret ve titizlikle devam edecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin