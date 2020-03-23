Bağlar Belediyesi evlat nöbeti tutan aileleri sağlık kontrolünden geçirip dezenfektan dağıttı
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Bağlar Belediyesi evlat nöbeti tutan aileleri sağlık kontrolünden geçirip dezenfektan dağıttı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirerek dezenfektan ürünleri dağıttı.

23.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:15
Bağlar Belediyesi evlat nöbeti tutan aileleri sağlık kontrolünden geçirip dezenfektan dağıttı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirerek dezenfektan ürünleri dağıttı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 203'üncü gününde de devam ediyor. Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli sağlık personelleri evlat nöbetindeki ailelere yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık testi uyguladı. Ateş ölçümü başta olmak üzere çeşitli kontroller yapan ekipler, ailelere kendilerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından hazırlanan ve içinde dezenfektan ürünlerin yer aldığı temizlik ve hijyen ürünlerini takdim etti. Evlat nöbeti tutan aileler anlamlı davranışından dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür ederek sağlık çalışanlarını alkışladı. Ailelerden Süleyman Aydın, "Eylemimizin ilk gününden beri, sağlık çalışanları hepimize destek verdi yanımızda oldular. Bizde aileler olarak kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrı etten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nada teşekkür ediyoruz. Çadırımızı her gün ilaçlıyor ve bugünde sağlık kontrolü sağladı. Çok teşekkür ediyoruz aileler olarak" dedi.

Bağlar Belediyesi Zabıta Amiri Niyazi Karadeniz ise Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile evlat nöbeti tutan annelere mini bir sağlık testi uygulayarak dezenfektan ürünlerinden oluşan paketler takdim ettiklerini ve amaçlarının ailelerin bu anlamlı mücadelesine destek olmak ve yanlarında olduklarını hissettirmek olduğunu kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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