Bağlar Belediyesi engelli çocukları olan ailenin yüzünü güldürdü
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Bağlar Belediyesi engelli çocukları olan ailenin yüzünü güldürdü

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Bağlar Belediyesi engelli çocukları olan ailenin yüzünü güldürdü

Bağlar Belediyesi sunduğu destekle engelli çocukları olan ailenin yüzünü güldürdü.

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Bağlar Belediyesi sunduğu destekle engelli çocukları olan ailenin yüzünü güldürdü.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu Fatih ve 5 Nisan mahallelerinde vatandaşları ziyaret etti, Berat Kandillerini kutladı.

Beyoğlu'nun ziyaret ettiği ailelerden biri de iki çocukları engelli olan Seyyar ailesi.

Aileye ayni ve nakdi destek veren Beyoğlu ayrıca engelli çocuklarının tedavisi için de kurumlarla görüşerek destekte bulunacaklarının sözünü verdi.

Daha sonra 5 Nisan Mahallesi'nde 9 çocuklu bir aileyi ziyaret eden Beyoğlu, babaları rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan aileye ayni ve nakdi destek sağladı.

Beyoğlu aileye gelir sağlanması için de gerekli çabayı göstereceklerini aktardı.

Beyoğlu ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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