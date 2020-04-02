Bağlar Belediyesi ekipleri su baskınında hayvanları telef olmaktan kurtardı Bağlar Belediyesi ekipleri etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su baskınında kalan hayvanları telef olmaktan kurtardı.

Bağlar Belediyesi ekipleri etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su baskınında kalan hayvanları telef olmaktan kurtardı.

Bölgede dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Bağlar ilçesinde Telli Kaya Mahallesi'nde ise su baskınına neden oldu.

Mahalleye giden belediye ekipleri, suya kapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları iş makinası yardımıyla kurtardı.

Hayvanları telef olmaktan kurtarılan vatandaşlar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve ekiplere teşekkür etti.

Bağlar Belediyesinin geçen yıl kırsal bölgelere kazandırdığı menfez köprüler sayesinde sağnak nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadığı, tarım arazilerinin zarar görmediği görüldü.

Kaynak: AA