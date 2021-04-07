Bağlar Belediyesi, eğitime desteğini sürdürüyor
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Bağlar Belediyesi, eğitime desteğini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Bağlar Belediyesi, eğitime desteğini sürdürüyor

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, son iki yılda 35 okulun bakım, onarım ve çevre düzenlemesini yaptı, okullara çeşitli kalemlerden oluşan destekler sağladı.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, son iki yılda 35 okulun bakım, onarım ve çevre düzenlemesini yaptı, okullara çeşitli kalemlerden oluşan destekler sağladı.

İlçenin birçok noktasında bulunan okulların bakım, onarım ve çevre düzenlemesini yapan belediye, Bağcılar Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle hizmete giren Abdülkadir İmral Kızılay Anaokulu'nun da ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin rahat koşullarda okula gitmesi için yol yapıp, gerçekleştirdiği çevre düzenlemesiyle kampüsün çevresinde düzenlemeler gerçekleştirdi.

Eğitime destek vermeyi milli bir görev ve vicdani bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, birçok okulun fiziki eksiklerini giderip, öğrenciler için ücretsiz kurslar açtıklarını, ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim ve kırtasiye desteğinde bulunduklarını söyledi.

Beyoğlu,"Milletimizin imkanlarından oluşan kaynaklarımızı milletimizin evlatlarına hizmet olarak değerlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Minik yavrularımızın huzurlu koşullarda okula gitmesi için Abdülkadir İmral Kızılay Anaokulu'muzun yol sorununu çözüp, çevre düzenlemesi yaparak hizmetlerimize bir yenisini ekledik. Evlatlarımız ve öğretmenlerimiz için hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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