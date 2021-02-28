Bağlar Belediyesi, eğitim merkezini düzenledi

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla eğitim merkezi, yüz yüze eğitim öncesinde modernize edilerek teknik imkanlarla donatıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hummalı çalışma ile eğitim merkezinde sınıflar seyreltilmiş düzene uyarlandı ve teknik açıdan modern hale getirildi.

Merkezdeki kütüphanenin yanı sıra kitap ve kırtasiye ihtiyaçlar öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak.

Beyoğlu, "Eğitim merkezimizi yüz yüze eğitim için en iyi şekilde hazırladık. Öğrenci kardeşlerimizin tüm ihtiyaç ve giderlerini ücretsiz temin ediyoruz. Özel okul ve kurslara gitme imkanı olmayan çocuklarımız burada huzurlu bir ortam ve kaliteli eğitim imkanlarıyla üniversiteye hazırlanacak. Hedefledikleri başarıyı elde edeceklerine inanıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin