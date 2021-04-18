Bağlar Belediyesi, Dicle Üniversitesi hastaneleri çevresinde asfalt çalışması gerçekleştirdi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Dicle Üniversitesi (DÜ) hastanelerinin bulunduğu kampüste asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Dicle Üniversitesi (DÜ) hastanelerinin bulunduğu kampüste asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye Karacadağ bazalt taşından ürettiği uzun ömürlü ve kaliteli asfaltla ilçenin yanı sıra ilçe sınırları dışında bulunan kurum ve kuruluşların bulunduğu bölgeleri de hizmetle tanıştırıyor.

Belediye ekipleri bu kapsamda DÜ hastanelerinin bulunduğu kampüsü asfaltlayarak, hastane personeli ve hastaneye gelen vatandaşlar için kullanışlı hale getirdi.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Beyoğlu, hastane çevresini düzenleyerek sağlık emekçileri ve vatandaşlar için kullanışlı hale getirdiklerini belirterek, "Bu kritik süreçte fedakarca çalışan sağlık kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Onlara desteğimiz tamdır. Huzurlu bir ortamda görev yapmaları için hastane bölgemizi kendi üretimimiz olan asfaltla güzelleştirdik. Hamdolsun bazalt taşından üretmiş olduğumuz uzun ömürlü ve kaliteli asfalt şehrimizin tamamına yetecek kadar var. Bizim için önemli olan insanımızın hak ettiği huzurlu koşullarda yaşamasıdır." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu çalışmalarla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi'den bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin