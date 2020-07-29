Bağlar Belediyesi dar gelirli ailelerin yüzünü güldürdü
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Bağlar Belediyesi dar gelirli ailelerin yüzünü güldürdü

Bağlar Belediyesi, Gün Işığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası aracılığıyla ilçedeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere giysi yardımında bulunuldu.

Bağlar Belediyesi dar gelirli ailelerin yüzünü güldürdü
29.07.2020 18:11 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:14

Bağlar Belediyesi, Gün Işığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası aracılığıyla ilçedeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere giysi yardımında bulunuldu.

Düzenlenen yardım programı kapsamında, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, beraberinde AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve diğer ilgililerle ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.

Ailelerle sohbet eden Beyoğlu, bayram öncesinde giysi desteğinde bulunulan çocukları sevdi.

Beyoğlu, yaptığı açıklamada, geleceğin ışığı olan çocuklara ve ailelerine destek olmayı insani ve vicdani bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirtti.

Bağlar Belediyesi'nin sosyal belediyecilikte öncü olduğunu aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Bağlar Belediyemiz sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza imkanları ölçüsünde gerekli desteği sunuyor. Bayram öncesinde ailelerimiz ve çocuklarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de çocuklarımıza giysi ve kıyafet takdiminde bulunduk. Bayram öncesinde çocukların mutlu olduğunu görmek, bizim için bayram hediyesi gibi oldu."

Kaynak: AA

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