Bağlar Belediyesi cuma namazı kılınan alanlarda çalışma yaptı Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınan alanlarda hazırlık yaptı.

Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınan alanlarda hazırlık yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde namazın kılınacağı alanlarda çalışma yaptı.

Temizlik ekiplerince önce alanlardaki çöpler temizlendi, ardından dezenfekte çalışması yapıldı.

Namaz kılınan alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak çizgiler çekildi.

Kaynak: AA