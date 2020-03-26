Bağlar Belediyesi çalışanları yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun yeni tip korona virüs önlemleri gereği sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için görevlendirdiği ekip Bağlar sokaklarını arşınlayarak ihtiyaçları evlere kadar ulaştırıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun yeni tip korona virüs önlemleri gereği sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için görevlendirdiği ekip Bağlar sokaklarını arşınlayarak ihtiyaçları evlere kadar ulaştırıyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs tedbirlerine uyulmasını teşvik etmek ve salgından korumak için 65 yaş üzerindeki vatandaşlara yönelik uyguladığı yasak kararından sonra seferber olan Bağlar Belediyesi, gece ve gündüz mesai ayrımı yapmadan ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların temel ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştırarak takdir topluyor. Görevliler, gelen talepler doğrultusunda önce alış verişleri yaparak ihtiyaçları temin ediyor, sonra bunları paketler haline getirerek mahalle mahalle ve sokak sokak gezerek ulaştırıyor. Çoğunluğu hasta ve kimsesi olmayan isimlerden oluşan yaşlı vatandaşlara yönelik bu hizmet takdir topluyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve devletin ilgili kurumlarının aldığı tedbirlere dikkat çeken ekip, kimsesi olmayan yardıma muhtaç ve yatalak hasta olan yaşlı bir vatandaşın evine giderek ihtiyacı olan gıda ve temizlik ürünlerini teslim etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA