Bağlar Belediyesi bayram öncesi tatlı imalathanelerinde denetim yaptı

Bağlar Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tatlı imalathanelerini denetleyerek, hijyen kurallarına uymayanlar hakkında tutanak tuttu, uyarılarda bulundu.

Bağlar Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tatlı imalathanelerini denetleyerek, hijyen kurallarına uymayanlar hakkında tutanak tuttu, uyarılarda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen kapsamlı denetimler bayram boyunca devam edecek.

Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanındaki imalathaneleri günlük olarak denetleyerek, hijyen ve genel sağlık kurallarına uyulup uyulmadığını inceliyor.

Hijyen kurallarına uymayan imalathanelerin eksiklerini tespit ederek tutanak tutan ekipler, hijyen kurallarına uyulmayan imalathaneler için de yasal işlem uyguluyor.

Ekipler kurallara uydukları gözlenen imalathanelerin yönetici ve çalışanlarına ise teşekkür ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bayram öncesinde sıklaştırdıkları denetimlerin bayram süresince devam edeceğini belirtti.

Beyoğlu, "Esnafımıza ceza verme derdinde değiliz. Vatandaşımızın sağlığını korumak için bu kontrolleri yapıyoruz. Son derece hassas olan bu konu hepimizi ilgilendiriyor. Bu yüzden imalathane esnafımızdan hem kendileri hem vatandaşlarımız için hayati önem taşıyan hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya