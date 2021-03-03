Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hasta vatandaşı ziyaret etti
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Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hasta vatandaşı ziyaret etti

03.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:16
Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hasta vatandaşı ziyaret etti

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyareti sırasında hasta olduğunu öğrendiği Aziz Acer'i evinde ziyaret etti.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyareti sırasında hasta olduğunu öğrendiği Aziz Acer'i evinde ziyaret etti.

Kanser hastası 3 çocuk babası Acer'e, Beyoğlu tarafından ayni ve nakdi destek sağlandı.

Acer, gerçekleştirdiği ziyaret ve sağladığı destek için Beyoğlu'na teşekkür etti.

Beyoğlu, ziyaretten sonra Yunus Emre Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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