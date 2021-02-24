Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu AK Parti Diyarbakır İl Kongresi'nde konuştu
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Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu AK Parti Diyarbakır İl Kongresi'nde konuştu

24.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:09
Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu AK Parti Diyarbakır İl Kongresi'nde konuştu

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

Beyoğlu, bölgenin AK Parti iktidarları döneminde cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesini yaşadığını söyledi.

Gara'da terör örgütü PKK tarafından katledilen 13 vatandaşı rahmetle yad ettiklerini ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Partimiz, 19 yıllık iktidarı döneminde bölgemizde cumhuriyet tarihinde görülmemiş kalkınma hamleleri gerçekleştirirken davamız uğruna terör örgütü PKK'nın hedefi haline gelip, şehitler vermiştir. Dicle ilçe başkanımız Deryan Aktert ve Lice ilçe başkan yardımcımız Orhan Mercan, bu kutlu görevi icra ederken karanlık zihniyetler tarafından haince şehit edilmişlerdir. Bu vesile ile davamız uğruna görevlerini ifa ederken şehit olmuş tüm dava arkadaşlarımıza da Rabb'imden rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimiz rahat uyusun, davaları davamız, yolları yolumuzdur."

Partideki görev değişimlerini bayrak değişimi olarak değerlendiren Beyoğlu, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gönüllerin buluşması olan partimiz hem ülkemizde hem de bölgemizde aziz milletimizin makus talihini yenmesini sağlayan hizmetlere imza atmıştır. Partimiz bir gönül ve dava hareketi olup dönem dönem bayrak değişimleri de yaşanmaktadır. Bizlere düşen 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmek için Cumhurbaşkanımızın izinde, milletimizin emrinde davamıza hizmet etmeye devam etmektir. Bu vesile ile bayrağı devreden başkanımız sayın Süleyman Serdar Budak ve ekibine Diyarbakır'ımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bu ulvi görevi ve bayrağı devralacak olan yeni il başkanımız Muhammed Şerif Aydın kardeşimize ve ekibine muvaffakiyetler dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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