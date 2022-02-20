Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'ndan vatandaşlara ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'ndan vatandaşlara ziyaret

AA, Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'ndan vatandaşlara ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çölyak ve kanser hastası bireyleri bulunan aileleri ziyaret etti.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çölyak ve kanser hastası bireyleri bulunan aileleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile Mevlana Halit Mahallesi'nde yaşayan, çölyak ve kanser hastası bireyleri bulunan ailelerle görüştü.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Beyoğlu, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Beyoğlu, "Hizmetlerimizden memnun kalan vatandaşlarımızın bize olan güven ve desteği tam. Sevgiyle büyüyen bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Beyoğlu'na teşekkür etti.

Daha sonra mahallede karşılaştığı vatandaşlarla da görüşen Beyoğlu, talep ve sorunları dinledi.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Kanser, Bağlar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title