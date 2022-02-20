Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'ndan vatandaşlara ziyaret

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çölyak ve kanser hastası bireyleri bulunan aileleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile Mevlana Halit Mahallesi'nde yaşayan, çölyak ve kanser hastası bireyleri bulunan ailelerle görüştü.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Beyoğlu, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Beyoğlu, "Hizmetlerimizden memnun kalan vatandaşlarımızın bize olan güven ve desteği tam. Sevgiyle büyüyen bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Beyoğlu'na teşekkür etti.

Daha sonra mahallede karşılaştığı vatandaşlarla da görüşen Beyoğlu, talep ve sorunları dinledi.