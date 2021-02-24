Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'dan genç hastaya tedavi desteği sözü
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Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'dan genç hastaya tedavi desteği sözü

24.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:24
Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'dan genç hastaya tedavi desteği sözü

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, genç bir hastaya tedavi desteği sözü verdi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, genç bir hastaya tedavi desteği sözü verdi.

Beyoğlu, cadde ve sokaklarda esnafı ziyaret ediyor, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinliyor.

Karşılaştığı, çeşitli rahatsızlıkları bulunan M.N.Ö. ile görüşen Beyoğlu, tedavisi için destek sunacağını aktardı.

Beyoğlu, gence ayrıca giysi yardımı da yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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