Bağlar Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor
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Bağlar Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle kısa süre ara verdiği çalışmalara kaldığı yerden devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle kısa süre ara verdiği çalışmalara kaldığı yerden devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Halit Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serimi çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları takip eden Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Yapılan hizmetlerden memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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